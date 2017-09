Il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Napoli: "L'undici, a prescindere dai singoli, deve fare la fase difensiva. Il Napoli è fortissimo e ha una media di quasi tre gol a partita. Sarà complicata ma con l'unione e il sacrificio si può far qualcosa. Loro giocano il miglior calcio d'Italia: hanno campioni che fanno la differenza. Se la giocherà per il titolo fino alla fine. Nel calcio la continuità tecnica porta risultati, più dei cambiamenti. Io ho sempre cercato di credere nel lavoro fatto bene e con serietà come qui a Bologna, dando forma a un gruppo solido. Diamo seguito a un lavoro che speriamo dia frutti negli anni. Nella crescita di squadra c'è anche la componente della personalità. Quando ero a Napoli non andavano in Europa da anni, ora ci sono da tanto. Noi siamo al terzo anno di A, ci sono percorsi fatti di scoppole che insegnano per il futuro. Di quelli che hanno ora Ghoulam e Koulibaly li portai anche se poco pubblicizzati. Callejon, Albiol e Higuain venivano dal Real. Mertens per me era forte già prima: in Olanda aveva fatto bene e giocava in nazionale. Il suo incredibile sviluppo da centravanti non se l'attendeva nessuno, mi ricorda l'arrivo di Cavani a Palermo. Dries aveva già dimostrato qualcosa. Nei miei sei anni il presidente non ha mai commentato né influito sulle scelte tecniche. Le decisioni le prendevo io con i Mazzarri o Benitez di turno. L'approvazione finale del presidente, soprattutto nella parte economica e sui diritti d'immagine, aveva una voce in capitolo importante. Io però non posso che parlarne bene, mi ha fatto lavorare alla grande, ed è stata una soddisfazione partecipare in parte al percorso di una squadra ben vista da tutti".