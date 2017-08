Il Napoli cerca un esterno offensivo e ha messo nel mirino Simone Verdi del Bologna. Come scrive Il Mattino, il club rossoblu lo valuta 25 milioni di euro: il giocatore è tentato dalla possibilità di trasferirsi in azzurro e al ritorno dall'Audi Cup in Germania, il direttore sportivo dei campani Giuntoli incontrerà Bigon per parlare dell'eventuale affare.