L'infortunio di Verdi ha prodotto l'accelerazione nella trattativa con l'Atalanta per Orsolini, che avrà subito spazio a Bologna. Il club di Saputo accoglie il talentuoso attaccante classe 1997 rilevando il prestito biennale dei bianconeri all'Atalanta, mantenendo lo stesso diritto di riscatto e controriscatto. Orsolini è atteso questa mattina in Emilia per visite e firma sul suo nuovo contratto con il Bologna.

Ieri a Bologna è arrivata un’altra novità: c’è anche l'ufficialità per il neo acquisto Nehuen Paz, argentino classe 1993 che è stato prelevato dal Newell's Old Boys per 800mila euro (oltre al 10% sulla sua futura rivendita e ulteriori 500mila euro in caso di qualificazione dei rossoblù alla Champions entro il 2020) ed è pronto a trasferirsi in prestito al Montreal Impact sempre di proprietà di Saputo. Conclusa la trattativa per il centrocampista svedese Kevin Lidin dal Pisa: il talento classe 1999 scuola Malmo arriva in prestito in Emilia con diritto di riscatto a fine stagione.



Il Verona è a un passo da Krafth (Bologna), per la mediana in arrivo Rigoni (Genoa). Il Levante segue Pazzini: presa la punta sedicenne Zingertas dal Marijampoles.

Alla Spal salta il ritorno di Bonifazi (bloccato dal Torino). Per la difesa si valuta De Maio (il Bologna chiede 3 milioni). Il Torino valuta l'offerta del Celta Vigo per Boyè e ha chiuso per il centrocampista del 2000 Adopo (Torcy), oggi ultimo assalto col Bologna per Donsah.

No dell'Udinese all'Atalanta per Perica. Jaadi lascia il Friuli (in prestito all’Asteras Tripolis).