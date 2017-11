Il Resto del Carlino torna sulla questioni rinnovi, focalizzando l'attenzione su Adam Masina. Le richieste del terzino per rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 le ha fatte: 800mila euro più bonus legati a presenze, gol e assist. Il Bologna ne offre 100mila in meno. Le parti non sono lontane, ma il tempo stringe perché se l’accordo non dovesse arrivare entro gennaio, in estate i rossoblù potrebbero essere costretti a svendere il ragazzo.