Il Bologna insiste per Riccardo Orsolini. Come scrive il Corriere dello Sport, oggi il direttore sportivo rossoblù Bigon incontrerà Donato Di Campli, agente dell'esterno offensivo dell'Atalanta (proprietà della Juve), per regalare a Donadoni un nuovo rinforzo offensivo. Si lavora al prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni e controriscatto per la Juve a 12.