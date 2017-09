Dopo le gare del weekend, questa sera alle 20.45 va subito in scena la quinta giornata di Serie A, con l'anticipo dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, tra i padroni di casa guidati da Roberto Donadoni e l'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri, dopo la faticosa vittoria di Crotone, vogliono la quinta vittoria consecutiva in campionato per balzare in vetta alla classifica in solitaria a quota 15, distanziando momentaneamente Juventus e Napoli, mentre i felsinei vogliono mettere in cascina punti importanti in chiave salvezza, dopo la sconfitta contro Fiorentina e Napoli, nonostante le buone prestazioni disputate. Per quanto riguarda le formazioni, Spalletti punta sul rientro di Vecino e Nagatomo, mentre darà un turno di riposo a Gagliardini. Donadoni invece schiera Petkovic in attacco, lasciando inizialmente in panchina sia Destro sia l'ex Palacio, con Di Francesco e Verdi ai suoi lati.



Inter imbattuta nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Bologna (3V, 3N) e in generale sconfitta solo due volte dagli emiliani negli ultimi 21 incroci nel massimo campionato: a Bologna l’Inter non perde dal febbraio 2002 in campionato, con nove vittorie nerazzurre e due pareggi da allora, di cui l'ultima firmata da Gabigol, ormai al Benfica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Petkovic, Di Francesco.



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi