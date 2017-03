Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato del momento no che sta vivendo il club rossoblù a margine delle elezioni per il presidente della FIGC: "Capiamo benissimo le ragioni dei tifosi che hanno deciso di scioperare, sta a noi riconquistarli. Donadoni? E' confermato oggi e per la prossima stagione. L'aveva detto chiaramente anche Saputo: l'allenatore del progetto è lui. Non sono quattro sconfitte a farci cambiare idea, il nostro è un orizzonte diverso. A inizio stagione abbiamo fissato tre obiettivi, il più importante è la salvezza e siamo pienamente in linea per conquistarlo. Per gli altri due vedremo a fine stagione. Non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, è chiaro che in questo momento ci sono dei problemi ma solo per le prestazioni non per l'impegno. Mancano i risultati anche per un calendario non particolarmente favorevole".