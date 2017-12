Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha rilasciato un'intervista al Resto del Carlino sulla questione Simone Verdi.



Fenucci, leviamoci subito il dente: se vuole chiedervi Verdi De Laurentiis telefona a lei o al suo ex stipendiato Bigon?

«Aurelio sicuramente parla con me. Ma vorrei fare una premessa: in linea di principio finanziare la propria crescita attraverso la cessione, ogni anno, di uno o due calciatori è la strategia che adottano tutte le squadre del nostro livello».



Da questo ragionamento temiamo di cogliere l’ineluttabilità della cessione di Verdi.

«Rispondo dicendo che bisogna tener conto anche delle ambizioni, sia tecniche che economiche, di un calciatore corteggiato da una grande squadra».



Ma in questa stagione fin qui i più forti li avete tenuti.

«E’ una decisione che abbiamo preso in estate e poiché stiamo facendo un campionato interessante e la classifica è migliorata non avrebbe senso cambiare strategia adesso».



Tradotto: se De Laurentiis telefona lo rimanda a giugno.

«Che un nostro giocatore interessi al Napoli o ad altre squadre importanti ci fa piacere: da qui a far decollare una trattativa di telefonate devono però arrivarne parecchie.Ma vorrei chiuderla qui, perché non è nostra intenzione, né è intenzione del calciatore, interrompere il rapporto a metà stagione».