L’ex Bologna Carlo Nervo, ha commentato uno dei giocatori più promettenti della squadra rossoblu, ovvero Simone Verdi: “Sono sicuro che se quest’anno non si fosse infortunato - spiega a Il Resto Del Carlino - avrebbe fatto una stagione straordinaria: basta vedere com’era partito. Ma l’importante è che adesso sia tornato su quei livelli. Qui si sente importante: ha trovato l’ambiente giusto e l’allenatore giusto (Donadoni ndr). Sono cose che per un calciatore fanno la differenza. Il suo esordio in Nazionale? Sono stati solo tre minuti, ma intanto Verdi ha messo piede in campo in uno stadio che ha fatto la storia del calcio con addosso la maglia azzurra più importante. E a differenza di me, che quando ho debuttato avevo già trentuno anni, lui di anni ne ha solo ventiquattro e tutto il futuro davanti”.