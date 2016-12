Alex Ferrari, difensore nato a Modena l'1 luglio 1994, in scadenza di contratto, sta trattando con il Bologna il rinnovo. Dopo i colloqui di qualche settimana fa, secondo il Resto del Carlino i discorsi riprenderanno a breve. Importante sarebbe per il Bologna trovare un prolungamento del contratto in scadenza a giugno per non perdere a zero il difensore. Su Ferrari infatti ci sono Udinese e Sassuolo.