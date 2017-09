Bologna-Inter: 1-1



Mirante 6: bella parata al termine dei primi 45 minuti e poi un impiego relativo contro un’Inter quasi mai pericolosa. Sul rigore non può nulla.



Mbaye 6: partita attenta contro un cliente scomodo, preciso in fase di contenimento. Poi un ingenuo tocco in area regala il rigore e il pareggio ai nerazzurri.



Helander 6.5: il colosso svedese cresce esponenzialmente, a dimostrazione che il lavoro paga. Poche sbavature, grande carattere.



Gonzalez 6: non spicca ma non commette nemmeno grossi errori, prestazione sufficiente e null’altro.



Masina 6: qualche incertezza più che normale contro l’attacco nerrazzurro ma intanto dà il suo contributo ai compagni anche in fase offensiva.



Donsah 6.5: a volte pecca di un po’ di irruenza ma il centrocampo rossoblù ha bisogno di lui. Fisicità, costanza ed anche una visione di gioco inaspettata.



Pulgar 6: Donadoni lo schiera di nuovo fra i titolari e lui, forse imparando dagli errori, si sta guadagnando il posto. C’è e non sbaglia.



Poli 6: solito instancabile motorino di centrocampo, la troppa generosità lo porta a strafare e perdere brillantezza nel corso dei novanta minuti.



(dal 72’ Taider 6: venti minuti di sostanza e tanta corsa).



Verdi 7: il re del contropiede e soprattutto della fantasia. Autore di un gol straordinario, con le sue giocate è tornato ad essere quello che tutti conosciamo.



Petkovic 6.5: in assenza di Destro scende in campo da titolare dimostrando di essere all’altezza. Tiene la palla e la smista bene, facendo perdere energie alla difesa nerazzurra.



(dall’87’ Okwonkwo: s.v.)



Di Francesco 6.5: incisivo e tagliente, corre sulla fascia e sfrutta tutte le occasioni per andare in profondità. Prova eccellente, fatta di cuore e sacrificio.



(dal 74’ Palacio 6: deve ancora ritrovare la forma fisica perfetta ma quando scende in campo è un piacere per gli occhi. Immensa qualità).





All. Donadoni 6: dopo due sconfitte consecutive, ottiene un punto con una formazione decisamente rivisitata. Nulla da recriminare ai suoi.