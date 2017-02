Bologna-Milan: 0-1



Da Costa 6: bravo a salvare la porta in avvio contro Deulofeu, ancora una volta viene aiutato dalla traversa nel secondo tempo ma non basta a mantenere il risultato.



Krafth 5.5: più bassi che alti ad inizio partita, recupera lentamente ma è sulla sua fascia che si soffrono le incursioni più importanti.



Gastaldello 6: ordinaria amministrazione da parte del capitano del Bologna, prestazione sufficiente macchiata solo da un cartellino giallo a fine primo tempo.



(dal ‘63 Petkovic 5.5: un grande assist per Dzemaili, poi si perde un po’).



Maietta 5: gestisce la retroguardia rossoblù fino alla fine ma viene beffato da Deulofeu sull’assist che porta alla rete avversaria).



Mbaye 6: schierato a sorpresa dal tecnico Donadoni, risponde presente giganteggiando su Suso.



(dal 77’ Torosidis 5: Non riesce a fermare Pasalic sul gol. Danni e poco altro).



Nagy 5.5: equilibrato come sempre, fa il suo dovere in entrambe le fasi ma non segue il taglio finale di Pasalic.



Pulgar 5.5: molto attivo e propositivo, guida la regia in maniera caparbia e attenta.



(Dall’80’ Viviani: S.V.)



Dzemaili 6: si procura un’importante punizione dal limite e in generale tutte le azioni offensive passano dai suoi piedi.



Verdi 6: schiacciato forse dal peso della partita contro la sua ex squadra, non brilla come vorrebbe ma si fa notare.

.

Destro 4.5: si muove un po’ di più del solito ma non riesce ad essere incisivo, la porta è ancora un tabù da sfatare.



Krejci 6.5: prova positiva da parte del cieco, costante spina sul fianco della difesa del Milan.





All. Donadoni 5: in undici contro nove il Bologna viene sconfitto da un Milan assente per grande parte del match. Un altro pesante schiaffo.