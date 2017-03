Sassuolo-Bologna 0-1



Mirante 6: sicuro tra i pali e in uscita. Due belle parate le fa.



Torosidis 6: è quello che fatica di più della linea. Politano è un ospite scomodo, che però per fortuna sua oggi non ha visto la porta.



(dal 71' Krafth sv)



Maietta 6: in coppia con Helander annulla Matri, poi Iemmello.



Helander 6: Matri prima e Iemmello poi non lo disturbano più di tanto.



Masina 6,5: ottimo avvio e buon prosieguo. Berardi non gli scappa quasi mai. Ha personalità, questo terzino, ormai non è una novità.



Donsah 5,5: sostituito, perde il duello con Duncan.



(55' Viviani 6: con lui in campo, Pulgar sale a far la mezzala. Buon contributo)



Pulgar 5,5: perde un bruttissimo pallone nella ripresa, ma il Sassuolo non lo castiga. Nel complesso, una prova piuttosto piatta.



Dzemaili 6: è l'anima del centrocampo, anche se sbaglia molto. L'assist per Destro è suo.



Verdi 6: Peluso lo imbriglia, lui non ci sta. Prestazione di sostanza più che di qualità.



Destro 6: non segnava dal 29 gennaio. Nel momento migliore del Sassuolo, la tocca in rete, pescato al centro dell'area da Dzemaili. Ma la sufficienza arriva solo grazie al gol.



Di Francesco 7: semplicemente il migliore in campo. Vispo, tecnico, veloce; il gol del Bologna nasce dai suoi piedi.



(dall' 80' Krejci sv)







All. Donadoni 7: schiera Di Francesco dal primo minuto, e Federico non lo delude. Con questa mossa si assicura un vantaggio importante sulla fascia sinistra, dove il Sassuolo è un po' troppo lento.