Bologna-Torino: 2-0



Mirante 6: viene impegnato seriamente solo su una punizione di Ljajic a fine primo tempo, per il resto la sua è ordinaria amministrazione.



Krafth 6: impiegato al posto dell’infortunato Torosidis, dimostra di potere fare tranquillamente il titolare. Equilibrato ed attento in entrambe le fasi.



Oikonomou 6: sta ritrovando fiducia in se stesso, difende bene e si rende pericoloso ad inizio gara con un colpo di testa che viene parato miracolosamente da Hart.



Maietta 6: prestazione di carattere, se il Bologna non corre grossi pericoli sulla retroguardia il merito è anche suo.



Masina 6: Yago Falque è un cliente scomodo ma riesce a contenerlo bene, poche sbavature e tanta sostanza.



Nagy 6.5: il gioco passa come sempre dai suoi piedi, pulito e preciso nella maggior parte dei passaggi. Uno dei migliori in campo.



(dal 78’ Donsah 6: gli bastano dieci minuti per rendersi protagonista, è suo l’assist per il secondo gol rossoblù).



Pulgar 6: il centrocampo funziona a dovere, ci mette gamba ma anche forza d’animo. Convincente per tutti i minuti di gioco.



Dzemaili 7: il nuovo bomber rossoblù è un centrocampista, ancora una volta decisivo e autore di una doppietta. Da blindare.



Krejci 6: la sua prova migliora quando viene spostato sull'out di sinistra, tanto da fornire a Dzemaili l’assist della vittoria.



(dall’87’ Rizzo: S.V.)



Destro 6: in netta ripresa rispetto alle ultime gare, ci mette il massimo impegno ma non riesce a trovare la rete in grado di sbloccare il digiuno degli ultimi due mesi.



Di Francesco 6.5: uno dei più pimpanti, corre e lotta oltre a farsi trovare pronto ad ogni occasione. Un esempio per i compagni.



(dal 72’ Verdi 6: riassapora il rettangolo verde dopo tre mesi dall’infortunio, mette minuti sulle gambe e si rende anche pericoloso tra gli applausi del pubblico presente).





All. Donadoni 6.5: Bene le scelte, ottimo il risultato. E’ la seconda vittoria consecutiva del Bologna in campionato e l’atteggiamento con cui si è scesi in campo fa sperare di potere dare finalmente continuità.