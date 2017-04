Bologna-Udinese: 4-0



Mirante 6: ordinaria amministrazione, gli avversari non riescono davvero mai a metterlo in difficoltà.



Torosidis 5.5: incerto in quasi tutte le giocate, non dà il proprio contributo alla squadra soprattutto in fase difensiva. Da rivedere.



(dal 52’ Krafth 6: entrato a partita in corso, gioca meglio del compagno senza determinare nulla di rilevante).



Gastaldello 6: prestazione precisa e lineare, l’attacco bianconero fa ben poco per impensierire la retroguardia felsinea.



(dall’87’ Oikonomou: s.v.)



Maietta 6: solidità, compattezza e tanto cuore. L’età avanza ma in campo è sempre un punto di riferimento per i compagni.



Mbaye 6.5: impiegato sulla corsia di sinistra, gioca una gara sopra le aspettative dimostrando una crescita importante dal suo arrivo a Bologna.



Donsah 6.5: torna titolare e non delude, c’è il suo zampino nei primi due gol rossoblù. Con un po’ più di fiducia in se stesso, potrebbe diventare ancora più determinante.



Viviani 6: troppo macchinoso, in fase di copertura commette diversi errori ma dalla sua parte ha visione di gioco e piedi buoni.



(dal 75’ Petkovic: s.v.)



Taider 6.5: una delle sue migliori prestazioni, al di là del gol del 2-0. Sempre presente, si fa in quattro per aiutare i compagni.



Verdi 6.5: con la sua imprevedibilità riesce a rappresentare sempre un pericolo, vedasi il quarto gol rossoblù.



Destro 7: pronti, via e segna subito un gol da professionista vero. Non solo, arriva la doppietta. La speranza è che questa partita rappresenti per lui un nuovo inizio.



Krejci 6.5: spina nel fianco della difesa avversaria, non tira in porta ma corre e si sbatte come un matto. Ottima prova.





All. Donadoni 6.5: finalmente il Bologna lotta con grinta e tenacia, ottenendo tre punti davanti al proprio pubblico. Scelte giuste, risultato rilevante.