Bologna-Torino 1-1



Mirante 5: ha sulla coscienza il gol che permette al Torino di realizzare l'1-1. La conclusione di Ljajic dal limite era tutt'altro che irresistibile ma il portiere rossoblù non riesce a spingere il pallone oltre lo specchio della porta.



Torosidis 6: riesce a contenere Berenguer senza troppi problemi. Quando il Bologna è in possesso di palla è però troppo timido: spinge poco e in genere preferisce la giocata facile all'indietro anziché provare a servire qualche compagno in avanti. Prestazione comunque positiva per il greco.



De Maio 6: Belotti gli sfugge una sola volta e in quell'occasione decide di adoperare le maniera forte e lo abbatte guadagnandosi però un meritato giallo. Nel complesso la sua prestazione è buona.



Gonzalez 6.5: insieme a De Maio riesce a contenere più che bene un cliente difficile come Belotti.



Masina 6.5: è autore di qualche buona chiusura difensiva, come l'anticipo su Belotti in area nel finale di partita.



Poli 7: l'ex milanista è uno dei migliori in casa Bologna e di essere particolarmente ispirato lo dimostra sin dai primi minuti di gioco. In campo è ovunque: corre, pressa, lotta, recupera palloni e ne smista altri con intelligenza.



(dal 70' Donsah 5.5: si vede poco in campo)



Pulgar 5: in occasione del gol di Ljajic si fa saltare con troppa facilità dal numero 10 del Torino, concedendogli così una facile conclusione dal limite dell'area di rigore. Fatica più del dovuto a prendere nelle proprie mani le redini del gioco.



Taider 6: meno vivace di Poli ma più preciso di Pulgar. Il centrocampista algerino gioca una buona partita ma senza particolari squilli.



(dall'81' Krejci sv)



Verdi 6.5: tra lui e Di Francesco fanno letteralmente impazzire i terzini del Torino. Se il numero 14 rossoblù ha avuto il merito di segnare, il numero 9 ha invece avuto quellodi fornire l'assist con un traversone dalla destra.



(dall'81' Palacio sv)



Destro 6: è sfortunato al 20' quando, dopo aver anticipato il proprio marcatore, coglie il palo esterno. Fa una partita di sacrificio e in più di un'occasione lo si vede anche ripiegare sulla linea dei difensori per dare una mano ai compagni.



Di Francesco 7: il gol che realizza al 27' e che permette al Bologna di passare in vantaggio è un'autentica prodezza. Il suo mancino è un mix perfetto di precisione e potenza e Sirigu non può fare altro che raccogliere il pallone dal fondo della rete. Nella ripresa va per altre due volte vicino al gol.





All. Donadoni 6: dopo la batosta in Coppa Italia subita per opera del Cittadella riesce a rimettere sui giusti binari la propri squadra che, contro il Torino, per lunghi tratti gioca un buin calcio e alla fine meriterebbe anche qualcosa in più.