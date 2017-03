Bologna-Lazio 0-2



Mirante 6: provvidenziale a salvare il risultato col piede su Milinkovic e con la mano su Anderson, purtroppo nulla può sulle reti biancocelesti.



Oikonomou 4.5: Milinkovic è un avversario scomodo, appare spaesato e fa fatica come il resto della difesa.



Helander 5.5: grave disattenzione in occasione del primo gol, successivamente si riprende un po’ ma non basta a rendere la sua prestazione sufficiente.



Maietta 5: recuperato in extremis, suona la carica alla squadra creando la prima occasione dei rossoblù ma un minuto dopo si perde Immobile in area di rigore.



Krafth 4.5: prova negativa sia in fase offensiva che difensiva, non marca Lulic e si fa sempre superare.



Dzemaili 5: serata no anche per lo svizzero, insolitamente abulico e meno pimpante del solito.



Viviani 4.5: sempre indietro, mai in avanti. Molto lento nei movimenti, crea poco per l’attacco.



(dal 75’ Pulgar 5: l’atteggiamento grintoso c’è ma si limita a quello).



Nagy 5: altra pedina invisibile del match, corre ma non si nota quasi mai.



Masina 5: non male in avanti, da rivedere però per quanto riguarda il resto. Deve crossare di più.



(dal 77’ Krejci: s.v.)



Petkovic 5.5: sciupa l’occasione migliore avuta dal Bologna, per il resto mette in campo un po’ di sostanza senza però incidere.



Verdi 5: ancora lontano dalla condizione migliore, non riesce ad esprimersi a dovere.



(dal 62’ Destro 4.5: il suo ingresso non cambia la partita, anzi, si vede poco e niente).





All. Donadoni 4: Cambia il modulo, mescola le carte ma il risultato non cambia. Solita squadra, solita amarezza.