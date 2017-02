Sampdoria-Bologna 3-1



Da Costa 6: prodigioso l'intervento sul tentativo a botta sicura da due passi di Bruno Fernandes. Incolpevole sui tre gol doriani.



Masina 5,5: la Samp attacca spesso sul versante destro, e il terzino rossoblù, costretto a fronteggiare Praet e Bruno Fernandes, si ritrova in difficoltà.



Maietta 6 : davvero sfortunato, la sua partita dura soltanto dieci giri d'orologio a causa di un problema fisico.



(dal 12' Mbaye 4,5: entrare a freddo contro la Samp arrembante dei primi minuti non è semplice, ma l'ex giocatore dell'Inter si fa trovare pronto. Soffre però la vivacità blucerchiata nel finale, l'autorete dopo un tentativo di chiusura in scivolata abbassa ulteriormente il suo voto).



Oikonomou 5: regge bene sino a dieci minuti dalla fine, quando come tutta la squadra vive i consueti minuti di black out. Perde la marcatura sul 2-1.



Torosidis 5,5: attento e concentrato, usa tutto il mestiere a sua disposizione per placcare gli sguscianti centrocampisti doriani. Anche da centrale si disimpegna bene, ma è mal posizionato sul raddoppio doriano.



Dzemaili 7: oltre ad essere il centrocampista più vivace tra i rossoblù, sblocca la gara con un destro 'alla Dzemaili'. La sua sassata in controbalzo, splendida, non lascia scampo alla Samp. Porta anche dinamismo e fosforo a centrocampo.



Donsah 6: spaventa la Samp in avvio colpendo il palo a Viviano battuto. Tanta quantità, difetta in qualità ma i suoi muscoli sono preziosi.



Pulgar 5: concentrato e attento nel primo tempo, aiuta i rossoblù anche in fase difensiva ed è prezioso quando deve rompere le ripartenze doriane. Sparisce completamente dal camponella ripresa.



Krejci 5,5: è a lui che il Bologna si affida quando prova a ripartire in velocità. Raramente però spaventa Bereszynski, che lo controlla senza affanni.



Destro 5,5: nel primo tempo non si ricordano sue giocate degne di nota, ed è pure costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per infortunio.



(dal 45' Sadiq 5: fisicamente è meglio piazzato rispetto a Destro, ma in area di rigore è meno pericoloso del numero 10 rossoblù. Sembra lento e un po' impacciato, è un classe 1997 e avrà tempo per assimilare il ritmo partita).



Verdi 6: non incide in fase realizzativa, ma il suo apporto è costante. Sta recuperando la forma migliore, tornerà importante per i rossoblù.



(dall' 84 Di Francesco s.v.)



All. Donadoni 5: se il Bologna ha questi cali di tensione nei minuti finali, probabilmente dipende anche dall'allenatore. E' sfortunato tra cambi, infortuni e problemi fisici, ma Giampaolo lo ingabbia tatticamente e la tenuta mentale degli emiliani è da rivedere.