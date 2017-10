Roma-Bologna 1-0



Da Costa 6: Sul gol non può nulla. Al di là di quell'episodio la Roma non si rende particolarmente pericolosa sotto porta.



Krafth 6: Le ali funzionano bene. Sia lui sia Masina sono sempre una spina nel fianco nella difesa giallorossa. Bene anche in copertura.



Gonzalez 6: E' l'uomo che ha il compito di tenere a bada Dzeko. Lui diligentemente non perde di vista il bosniaco e, nell'unico caso in cui gli sfugge, è la bandierina del guardalinee ad evitare scenari peggiori.



Helander 6: Tenere a freno El Shaarawy, in compagnia di Dzeko, questa sera non è cosa facile. Nonostante l'arduo compito, il centrale rossoblù non disdegna qualche sgroppata in avanti.



Masina 6,5: Solo il miracolo di Alisson gli toglie la gioìa del gol del possibile vantaggio rossoblù. Il terzino del Bologna ha spazio per salire in aiuto degli avversari, ma spesso e volentieri preferisce concentrarsi sul tenere a bada Defrel.



Nagy 5,5: Il meno brillante del centrocampo del Bologna. Donadoni, dopo poco meno di un'ora, gli concede la doccia anticipata.



(57' Falletti 6: Svolge il suo compitino, ma non aggiunge niente alle dinamiche del match).



Pulgar 6: Il centrocampo rossoblù è piuttosto ordinato, sia lui, sia i suoi compagni si muovono con ritmi comuni. Certo, sotto di un gol, forse sarebbe stato necessario accelerare un pochino in più.



Poli 6,5: Il più dinamico dei tre centrocampisti, si dà da fare sia in fase di copertura sia di impostazione. Pressa con continuità. Una certezza per Donadoni.



(dall'81' Donsah sv)



Verdi 6,5: Le doti sono elevate, ne dà mostra maggiormente nella prima frazione con un Bologna che parte forte mettendo in pensiero Alisson e compagni. Nella ripresa l'intensità e la precisione calano.



Petkovic 6: Il più spento del tridente offensivo. Cerca di mantenere alta la squadra nei momenti di pressione giallorossa, ma non brilla sotto porta.



(dall'85' Destro sv)



Di Francesco 6,5: La voglia di segnare contro il padre è tanta e si vede soprattutto nel primo tempo, quando un paio di occasioni gli capitano tra i piedi. I movimenti sono quelli giusti, ma non sempre la palla gli arriva.





All. Donadoni 6,5: La sua squadra è ordinata e compatta, lavora bene sulle fasce e si rende spesso pericolosa non rischiando troppo. Il lavoro del tecnico sta funzionando e si vede.