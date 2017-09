Ibrahima Mbaye, esterno del Bologna ed ex Inter, ha parlato a Premium Sport poco prima della sfida del Dall'Ara. “Nelle ultime partite abbiamo perso, ma abbiamo giocato bene. Ora dobbiamo cercare di fare anche punti. Proveremo a far punti fino alla fine, anche se sappiamo che l'Inter è una grande squadra. Se provo qualcosa quando affronto l'Inter? Certo, è una squadra che mi ha dato tanto, ma oggi gioco per il Bologna e sono concentrato per il Bologna. Se Palacio ha consigliato qualcosa? No, cercheremo di fare quello che ci ha chiesto il mister. Vedremo in campo".