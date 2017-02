Antonio Mirante, portiere del Bologna, ha parlato a margine della partita pareggiata dal Bologna contro il Genoa: ''Sapevamo di trovare un Genoa che avrebbe aspettato il nostro palleggio per giocare poi sulle ripartenze. Siamo stati bravi ad avere pazienza fino al gol bellissimo di Federico su calcio piazzato, poi ci siamo difesi ed è successo di nuovo che abbiamo incassato un gol a tempo scaduto. Bravo lui, ha segnato con un tiro bellissimo, però dispiace molto. La serie negativa si interrompe finalmente, non siamo in difficoltà a livello di gioco, ma sicuramente siamo in credito con la sorte''.