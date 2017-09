Antonio Mirante, portiere del Bologna, parla nel nuovo store del club rossoblù ai cronisti presenti: "Non un bel periodo per me, ma mi reputo davvero fortunato dato che posso ancora giocare a calcio. Sul gol di Ljajic potevo fare meglio, ma nel mio ruolo bisogna cancellare e ripartire. Ho rivisto anche la rete di Callejon e lì devi decidere in un secondo: potevo dare una mano a Masina, ma anche lui non è stato facilitato dalla parabola. Potevamo fare meglio e comunque il Napoli ne ha fatte centinaia di reti così. Siamo confortati dalla prestazione col Napoli anche se il gol subito ci ha un po’ tagliato le gambe e non deve accadere. Con la Fiorentina dovremmo ripetere quella prestazione".