Mounier è pronto a salutare il Bologna. L'esterno francese sosterrà le visite mediche per il St Etienne nella giornata di oggi e saluta la Serie A in prestito con diritto di riscatto. I tifosi del club francese non l'hanno presa bene, viste le sue dichiarazioni in passato ai tempi del Lione, e lo hanno accolto con uno striscione significativo: "I nostri colori non saranno mai i tuoi".