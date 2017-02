Inizia la 23° giornata di Serie A e l'anticipo vede protagonista il Napoli: la squadra di Sarri è impegnata al Dall'Ara contro il Bologna e cerca il successo per chiudere il sabato da seconda in classifica. Striscia positiva di 11 partite per gli azzurri, che vogliono i tre punti dopo il pareggio col Palermo e ritrovano tra i convocati un'arma importante come Milik, ma anche i ragazzi di Donadoni sono in forma: tre risultati utili consecutivi e la possibilità, in caso di vittoria, di salire a quota 30 punti, scavalcando momentaneamente Sampdoria, Chievo, Udinese e Torino. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra il signor Davide Massa.