Dopo l'anticipo di ieri sera e le partite di oggi, si è chiusa in serata alle 20.45 la terza giornata di Serie A, con il posticipo dello Stadio Dall'Ara di Bologna tra i padroni di casa allenati da Roberto Donadoni e il Napoli di Maurizio Sarri, impegnato poi mercoledì nella prima giornata di Champions League, nella trasferta in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk. I partenopei, pur non giocando benissimo fino al gol del vantaggio, trovano la terza vittoria di fila e la prima posizione, dopo i successi contro Verona e Atalanta, sconfiggendo per 3-0 i felsinei grazie alle reti di Callejon, Mertens e Zielinski, mentre i felsinei continuano a fare bene dal punto di vista del gioco, almeno per un tempo e mezzo, ma non ottengono il terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria contro il Benevento e il pareggio ottenuto contro il Torino. Decima vittoria consecutiva per il Napoli, con nove reti segnate: Zielinski e Mertens a quota 2 in campionato, primo posto a pari di Juve e Inter.