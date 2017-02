A due giorni dal recupero di campionato col Milan, il Bologna si è allenato a Casteldebole: lavoro in palestra per i rossoblù poi fase atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo, sotto una fitta pioggia. Terapie per il portiere Mirante e per l'attaccante Okwonkwo. Intanto, martedì mattina alle ore 10 il tecnico Donadoni parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia.