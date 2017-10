La Ternana Unicusano ha manifestato attraverso il proprio sito ufficiale la sua solidarietà per l'attaccante classe '93 Felipe Avenatti, ceduto al Bologna nella scorsa estate ma ancora in attesa dell'idoneità sportiva a causa dell'infezione alle vie respiratorie accusata nelle scorse settimane. Il giocatore si è recato a New York per ulteriori controlli medici e le sensazioni sono di maggiore ottimismo rispetto al mese scorso. Ecco la nota della Ternana: "La Ternana Unicusano è vicina all’ex rossoverde, Felipe Avenatti, che in questo periodo sta affrontando con determinazione un problema di salute per tornare a fare ciò che più ama: giocare a calcio. La Società, i calciatori, lo staff tecnico, i dipendenti ed i collaboratori tutti della Ternana Unicusano augurano al bomber uruguagio di tornare presto in campo e dare soddisfazioni ai suoi nuovi tifosi a suon di gol. In particolare un abbraccio caloroso a Felipe lo dà idealmente il presidente Stefano Ranucci. Nessuno meglio di lui, in questo momento, può capirlo e supportarlo".