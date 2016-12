Il Bologna è sulle tracce di Angel Zaldivar, attaccante messicano classe 1994. 22 anni e un paragone pesante con cui convivere; in patria, infatti, è considerato l'erede Javier Hernández, conosciuto dai più come Chicharito. Il giocatore, attualmente in forza al Club Deportivo Guadalajara meglio noto come Chivas, è una delle più grandi promesse del calcio messicano. Zaldivar può giocare sia come attaccante centrale che come seconda punta, e sarebbe quindi ottimo per affiancare Destro nel cuore dell'attacco rossoblù.



Come riporta il Corriere di Bologna, il costo dell'affare si dovrebbe aggirare intorno al milione e mezzo di euro. Una cifra importante per un calciatore che deve ancora approcciarsi al calcio europeo. Il Bologna sembrerebbe comunque disposto ad affrontare un esborso di questa portata pur di anticipare la concorrenza degli altri club interessati, ed assicurarsi il giocatore che fin qui ha messo a segno cinque gol in quindici apparizioni stagionali con il Chivas. Il Bologna ha bisogno di gol e il nuovo Chicarito potrebbe essere l'attaccante perfetto.