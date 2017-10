Nel corso dell'intervista al Resto del Carlino, l'attaccante classe '82 Rodrigo Palacio ha parlato dei suoi compagni di reparto, prendendo in particolare le difese di Mattia Destro: "Troppe critiche per Destro, abbiamo bisogno dei suoi gol e sono sicuro che arriveranno. Non mi piace leggere tante critiche sul suo conto. Col Genoa la palla l’ho buttata dentro io, ma l’assist vero lo ha fatto lui con quel velo a centrocampo. E' un attaccante fortissimo e ha solo bisogno di un pizzico di fiducia".



Su Petkovic, Verdi e Di Francesco: "Petkovic, invece, ha grande stazza fisica e grande tecnica. Per i piedi che ha potrebbe fare anche il trequartista, anche se ha il fisico da punta centrale. Deve solo avere più fame. Verdi è un talento, il classico attaccante completo che è in grado di calciare con entrambi i piedi. Di Francesco ha un modo di incidere diverso rispetto a Simone, riesce ad essere più incisivo in fase difensiva, ma mi piacciono tanto i suoi movimenti quando ribaltiamo l'azione".