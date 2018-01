Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, parla dopo la sconfitta col Bologna: "Abbiamo giocato alla pari del Napoli per tutta la partita, con occasioni da gol e personalità. Andare in spogliatoio all’intervallo sotto 2-1 in quel modo fa molto arrabbiare, non è giusto e non meritavamo affatto ma l’arbitro ha giudicato così e c’è poco da fare. Dispiace perdere così ma il Bologna ha espresso un buon calcio e questo l’hanno visto tutti. Sono contento per avere segnato, mi mancava il gol da un po’: ci aspettano ancora partite difficili, prima la Fiorentina poi l’Inter, ora dobbiamo lavorare tanto e stare più concentrati nel corso dell’intera partita".