Per il momento è solo un sogno, ma a Bologna sperano possa diventare realtà: Wesley Sneijder nuovo acquisto rossoblù. Un'idea nata nelle ultime ore, col centrocampista olandese che sta lasciando il Galatasaray ed è a un passo dal Montreal Impact, il club del presidente Saputo che gioca in MLS. L'ex interista, eroe del Triplete vinto dalla squadra di José Mourinho nel 2010, secondo Tuttosport può però rinviare di un anno il suo trasferimento negli States, per tornare ad assaggiare la Serie A.



COME DZEMAILI - Uno scenario simile a quello vissuto con Blerim Dzemaili, passato per una stagione dalla squadra di Roberto Donadoni prima di andare a Montreal. Se poi l'Olanda si qualificasse per il Mondiale che si giocherà in Russia tra un anno, per Sneijder - recordman di presenze con gli Oranje - sarebbe importante giocare con continuità ad alti livelli. Un motivo in più che permette ai tifosi del Bologna di sognare.