Pazza idea Bojan Krkic in casa Bologna. Secondo quanto rivela Il Resto del Carlino, il club emiliano sta valutando l'idea di portare alla corte di Donadoni lo spagnolo, di proprietà dello Stoke City e in prestito all'Alaves. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, Bojan ha già vestito in Italia le maglie di Roma e Milan.