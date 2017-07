Il Bologna, come riporta La Repubblica nell'edizione bolognese, ha speso 10 milioni di euro in commissioni per gli agenti. Poco più di 9,5 milioni di euro: un milione per Mattia Destro, 700mila euro per Okwonwko, 450mila euro per Petkovic. Poi, i giovani, con Lorenzo Musto, di passaggio in rossoblù ma "costato" 150mila euro in commissioni, così come i 300mila euro per Andrea Vassallo, ora alla Carrarese.