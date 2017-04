Si avvicina la sfida tra Bologna e Roma, ma i rossoblu potrebbero fare a meno di Mattia Destro. L'attaccante presenta un affaticamento muscolare dal quale potrebbe non recuperare in tempo per la partita. Questo dolore costante non gli permetterebbe di allenarsi al meglio con i compagni. Di conseguenza Donadoni sta pensando di schierare Petkovic in coppia con Verdi.