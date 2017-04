Domenica si gioca Bologna-Roma. I giallorossi a 68 punti, cercheranno di non perdere le possibilità di rimonta-scudetto, mentre i rossoblu a 34 punti, si trovano in una situazione di classifica tranquilla. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 16 sfide contro la Roma in Serie A, e l’ultimo successo rossoblu risale al settembre 2012: 3-2. La Roma resta comunque la squadra contro cui il Bologna ha vinto più partite nella sua storia in Serie A, 48 su 137 confronti. Questo si evince analizzando i dati Opta.



La Roma ritroverà l’ex Mattia Destro, che ha trovato la rete in due delle tre gare di Serie A giocate contro la Roma dopo aver lasciato il club giallorosso. Il Bologna si presenta alla sfida rincuorato dal successo per 4-1 sul Chievo, ma in precedenza aveva perso quattro partite di fila al Dall’Ara. Inoltre gli emiliani hanno il quarto peggiore attacco della Serie A, ma si scontreranno contro la seconda migliore difesa e il secondo migliore attacco.