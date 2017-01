Bruno Petkovic, acquisto di gennaio del Bologna, ha parlato in conferenza stampa delle sue condizioni fisiche e del suo futuro: ''Il problema alla spalla è praticamente risolto, ora sto cercando di mettermi al pari con i compagni dal punto di vista fisico. Sto lavorando per essere pronto già per il Torino, spero di farcela. Bologna per me è una grandissima occasione visto che per ora ho solo partecipato a qualche gara in Serie A quattro anni fa, ma non ero un giocatore di livello mentre invece adesso devo dimostrare di esserlo. In carriera ho fatto quasi sempre la prima punta ma posso giocare in tutti i ruoli dell'attacco, vedremo cosa mi chiederà Donadoni. Il mio idolo? Sicuramente Ronaldo, il Fenomeno. Per ora in carriera mi è mancata continuità di gioco ma ora punto ad arrivare più in alto possibile come tutti i giovani. Punto in futuro alla Champions e ai Mondiali. Quest'anno dopo l'intervento sono rimasto fermo per un periodo, ho cercato di fare il massimo quando sono rientrato ma capisco che tutti si aspettassero tanto da me, io per primo. Avevo ancora qualche problema e non sono riuscito ad essere davvero me stesso''.