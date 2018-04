Non sono bastate le parole nel post-partita di ieri dopo il match con la Sampdoria. L'allenatore del Bologna Roberto Donadoni è finito nel mirino di alcuni tifosi del Bologna per le sue parole della vigilia con cui, per replicare alle critiche sul gioco della squadra, aveva ironicamente dato la sua disponibilità a pagare il biglietto per un match di Barcellona o Real Madrid. I sostenitori rossoblù hanno manifestato il loro dissenso con uno striscione polemico nei confronti del tecnico esposto nel centro sportivo di Casteldebole: "Donadoni ci stai stretto... ora pagaci il biglietto".