Il Bologna continua a trattare Budimir con la Samp (ci sono anche Crotone e Pescara) ed è possibile uno scambio con Oikonomou. Per l’esterno è lotta a due tra Cerci (manca l’accordo col giocatore. c’è l’ok dell’Atletico) e Biabiany (Inter). Ferrari è vicino al rinnovo (altrimenti può finire al Sassuolo o all’Udinese a zero).



La Samp ha ufficializzato Bereszynski (Legia), si muove per Santon (Inter) e Lasagna (Carpi), Silvestre può rinnovare e Pereira è a un passo dal Benfica per 3 milioni. Per luglio, è stato offerto Bou (R. Avellaneda).