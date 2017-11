Sulle pagine del Resto del Carlino si cerca di trovare una spiegazione al problema del rendimento di Mattia Destro, che in due stagioni e mezza non ha dato un senso all'investimento fatto. L'attaccante ha colpe nell'isolamento rispetto alla squadra e alla città ma anche lo staff tecnico in questo lasso di tempo ha cercato di pungolarlo lasciandolo a volte anche in panchina senza ottenere alcun risultato.