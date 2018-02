Lesione del retto femorale sinistro per #Palacio Tempi di recupero: 3-4 settimane pic.twitter.com/zDp2Bjxef7 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) February 20, 2018

È arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto Rodrigo, che si era fermato nell'allenamento di ieri dopo un problema muscolare. Come comunicato ufficialmente dal Bologna, l'ex attaccante dell'Inter ha riportato l​aUna brutta notizia per Roberto Donadoni, che sta già facendo a meno di Simone Verdi, che potrebbe tornare in campo per Spal-Bologna della 27esima giornata.