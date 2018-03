Al termine di Lazio-Bologna, l'attaccante rossoblù Simone Verdi ha parlato a Premium Sport: "Ci credevamo, siamo riusciti a fare una grande partita e portare a casa un punto importante. Per quello abbiamo esultato, anche per togliere un po' di malumori dell'ultimo periodo. Era da tanto tempo che non segnavo, ma soprattutto conta per la squadra. Ora mi godo la Nazionale, poi si ricomincerà a pensare al campionato".