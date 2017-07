Simone Verdi, esterno offensivo del Bologna, parla del suo futuro dal ritiro dei rossoblù: "Le vacanze sono state utili per staccare dalla stagione appena conclusa e ricaricarsi in vista della prossima. Qui in Sardegna ho trovato i compagni tranquilli e con tanta voglia di lavorare per fare meglio dell'anno scorso. Stiamo iniziando a lavorare in un certo modo per usare carichi maggiori a Castelrotto arrivandoci con i muscoli pronti. Io e Di Francesco abbiamo fatto un patto che resta tra noi e cercheremo di fare bene insieme per arrivare ognuno ai suoi obiettivi. I miei? Ho deciso di restare per fare bene ma anche per giocarmi le mie carte in vista del Mondiale però l'obiettivo del singolo passa sempre dal raggiungimento di quelli della squadra che sono molto più importanti. L'anno scorso abbiamo finito la stagione senza riuscire a fare imprese contro grandi squadre e questo sicuramente è un aspetto da cambiare per fare meglio"."