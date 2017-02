Simone Verdi, centrocampista del Bologna, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport racconta Maurizio Sarri: "A Empoli mi prendeva in giro, mi diceva: hai le qualità, ma devi convincerti. Solo se ti convinci di quello che puoi fare con il tuo talento allora arriverai in una grande squadra. Lui è un po' orso, sembra burbero ma non lo è. E' uno buono".