Simone Verdi, attaccante del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo Bologna-Napoli riportate dall'edizione odierna del Resto del Carlino: "Se mi avessero detto all’intervallo che avremmo perso 3-0, non ci avrei mai creduto. Ma è andata così e dobbiamo imparare dai nostri errori, per crescere. Contro il Napoli per settanta minuti siamo andati molto bene, non so se nel finale ci sia stata una stanchezza fisica o mentale, di sicuro il gol subito ci ha demoralizzato e ci siamo un po’ spenti. E’ un peccato perché se la squadra di Sarri, che forse è una delle migliori in Europa, non aveva giocato benissimo, era stato per gran parte per merito nostro. Ma settanta minuti non bastano, dal prossimo allenamento dobbiamo riprendere a lavorare per poter continuare a giocare fino alla fine. La punizione? Potevo calciarla meglio, un po’ più alla sua destra. Reina nell’intervallo mi ha detto che quella parata era la vendetta per il gol che gli avevo fatto l’anno scorso".