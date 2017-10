Tre partite in una settimana non sono mai facili, per di più quando incontri nel giro di sei giorni squadre come Atalanta, Lazio e Roma. E proprio la Lazio, ieri sera al Dall’Ara, ha dato lezioni di calcio mostrando nel primo tempo una qualità tale da sovrastare in ogni parte del campo il Bologna.



E quel Bologna già reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, invece che provare ad arginare i biancocelesti e credere nelle proprie possibilità, ha messo in campo nel primo tempo una prestazione remissiva e sfiduciata che gli è costata due gol in quarantacinque minuti.



Nonostante in quest’ultimo mese la squadra rossoblù non abbia peccato quasi mai a livello di atteggiamento, le ultime due partite giocate sembrano lo specchio della passata stagione: a Bergamo, contro l’Atalanta, il Bologna ha retto nel primo tempo per poi crollare nel secondo. Viceversa, ieri con la Lazio, il Bologna ha saputo reagire solo nella mezz’ora finale mettendo in difficoltà la Lazio senza però trovare il pareggio.



E’ inutile e banale affermare che le partite durano 90 minuti ma al di là dei tanti titolari assenti nel match contro i biancocelesti, la continuità nell’arco della partita è ciò che più manca a questa squadra. Fa rabbia pensare che con carattere e determinazione, cosa che non è mancata nelle precedenti partite con big come Inter e Lazio, la prestazione sarebbe potuta essere molto più positiva di questa di ieri sera.



Invece il Bologna si scioglie come neve al sole quando subisce gol, specie se Milinkovic ci mette quattro minuti ad andare in rete: “Non dobbiamo abbatterci troppo dopo i gol subiti” – ha ammesso Donadoni nella conferenza stampa post partita – “E’ un limite che palesiamo troppo e che dobbiamo cercare di toglierci”.



Dove non arriva la qualità infatti, molto spesso arriva la grinta. Questo il Bologna deve ritrovare a due giorni dalla sfida contro la Roma, in modo tale da mettere in campo una prova all’altezza della situazione. Non sarà facile ma il Bologna, prima di questa parentesi, ha dimostrato di potercela fare.