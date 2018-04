No, non ha segnato un gol vittoria e non è intervenuto su un pallone deviando la traiettoria e salvando una possibile rete. No, ha fatto il necessario ma l'ha fatto con una grinta ed un impegno che tornano a far pensare che il suo futuro sia ancora tutto da scrivere.



Adam Masina è stato nettamente il migliore in campo del lunch match tra Cagliari e Bologna finito 0-0, a partire da un assist al bacio per Simone Verdi fino ad arrivare ai diversi cross interessanti con cui ha condito una partita a tratti incolore e davvero poco emozionante.



E se pensiamo alla fine della passata stagione e all'inizio di questo campionato, il difensore rossoblù non solo sembra essersi ritrovato in queste ultime partite ma sta mostrando una compattezza particolare e la capacità di coprire bene sia la fase offensiva che quella difensiva in cui ha sempre avuto qualche difficoltà in più.



Già, le prestazioni migliori sono arrivate col modulo del 3-5-2 come esterno di centrocampo e allora ben vengano i cambiamenti. Masina ad oggi è ancora un investimento del Bologna, il cosiddetto capitan futuro che è partito dalle giovanili fino a diventare un titolare della prima squadra.



L'anno scorso è stato al centro del mercato negli ultimi giorni di sessione e con ogni probabilità anche quest'estate il suo nome tornerà a tenere alto l'interesse di club perlopiù stranieri: il numero 25 rossoblù continuerà ad essere un pilastro della rosa anche in futuro? E' presto per dirlo ma vederlo giocare così in questo finale di stagione fa sperare che possa continuare ad essere importante.



E allargando la visuale alla prova generale del Bologna ieri pomeriggio, nonostante una gara poco frizzantina, la volontà e il sacrificio non sono mai mancati nell'arco dei novanta minuti. Siamo abituati a finali di stagione sottotono e con l'idea dei giocatori "già in vacanza"... beh, per ora non sembra essere così. Finalmente.