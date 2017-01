Segna sempre lui, Blerim Dzemaili. Il Bologna conquista la sua seconda vittoria consecutiva nel girone di ritorno, battendo per 2-0 il Torino allo Stadio Dall'Ara con doppietta del giocatore della Nazionale svizzera.



Sei gol nel corso della stagione, cinque in campionato ed uno in Coppa Italia, un bottino che vale allo stato attuale il titolo di capocannoniere rossoblù. Oltre ad essere determinante e decisivo sul campo però, Dzemaili è un'arma in più anche fuori dal rettangolo di gioco essendo un pilastro dello spogliatoio e forse ora come ora il leader assoluto di questa squadra.



Ci ha messo la faccia sempre, anche quando le cose andavano male, è riuscito a proteggere e motivare i compagni più giovani, li ha trascinati ieri alla vittoria così come contro il Crotone. Il decimo posto raggiunto in classifica, quello che ora fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente, passa assolutamente dai suoi piedi e dalla determinazione di un giocatore come lui.



A dicembre scorso, il patron del Bologna Joey Saputo si era pronunciato sul suo futuro annunciando il trasferimento di Dzemaili alla fine del campionato nell'altra sua squadra di proprietà, il Montreal Impact. Sarà così o cambieranno le carte in tavola, visto quanto può dare ancora il giocatore al Bologna e alla Serie A? Il tecnico rossoblù rimanda tutte le valutazioni a giugno ma è palese quanto sia fondamentale Dzemaili per la sua squadra. Ha dato tanto e ancora continuerà a farlo.