“Per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio” racconta Antoine de Saint-Exupèry ne “Il piccolo principe”. E in questo finale di stagione rossoblù, la speranza è che sia così anche per Mattia Destro.



Dopo una stagione di alti e bassi, sempre nell’occhio del ciclone, quel giocatore dal quale tutti si aspettavano un rendimento diverso è arrivato, a quattro giornate dalla fine del campionato, ad un passo dalla doppia cifra. Con l’atteggiamento giusto, al servizio della squadra e con gli occhi puntati alla porta, Destro è riuscito a segnare tre gol in due partite consecutive riaccendendo l’entusiasmo e il cuore dei tifosi.



Sono tante le domande che possiamo farci sulle cause della sua discontinuità, puntualmente ripresa da Roberto Donadoni in conferenza stampa nonostante l’importante doppietta: “Non mi fermo al fatto che Mattia faccia gol, quello è il punto d’arrivo e viene soltanto se uno ci mette voglia di vincere e tanta grinta”. Le risposte però, il più delle volte sono legate appunto all’aspetto mentale di un giocatore che deve credere più in se stesso e negli altri.



Più volte il tecnico del Bologna ha punzecchiato quella che dovrebbe essere la sua punta di diamante sottolineando da una parte le potenzialità tecniche di Destro e dall’altra una mancata determinazione, capace poi di fare la differenza in campo. Più volte l’ha messo in discussione, chiedendo di più, cercando di spronarlo a fare meglio.



E ora che il giocatore sembra abbia ritrovato fiducia, potrebbe favorirne non solo lui ma tutta la squadra. Perché sì, in questo ha ragione Donadoni: Destro sulla carta è più forte di tanti altri attaccanti italiani, eppure deve ancora trovare quel mordente in grado di trasformarlo in un fuoriclasse. Qui potrebbe diventare una bandiera, se solo lo volesse. E chissà, magari questo finale cambierà il bilancio della sua stagione.