Finalmente un sospiro di sollievo, finalmente una piccola soddisfazione come pareggiare a casa di una Big senza sfigurare. In una partita sulla carta particolarmente difficile per il Bologna, considerando le ultime prestazioni, è bastato scendere in campo con un pizzico di concretezza e concentrazione in più per riuscire a portare a casa un buon risultato.



I rossoblù pareggiano 1-1 contro la Lazio allo Stadio Olimpico e quello che preme sottolineare della prova è l’atteggiamento con cui la squadra è scesa in campo, quel carattere decisivo che negli ultimi mesi è stato nascosto dentro il cassetto e di cui facevamo realmente fatica a ricordarci. Trascinatore come sempre Simone Verdi, autore del gol del Bologna dopo solo 4 minuti dall’inizio del match, giocatore che reduce dalla convocazione in Nazionale è tornato a mettere in mostra le sue incredibile qualità.



E mentre c’è chi gioisce per il ruolo da protagonista, bisogna soffermarsi anche sull’esclusione continua di Mattia Destro che ad oggi torna a vivere un momento delicato per la sua carriera. Come mai Roberto Donadoni non l’ha inserito neanche a partita in corso? Voi avreste voluto vederlo? Sembra ormai scontato affermare che tra i due ci sia qualche difficoltà ma il numero 10 rossoblù è un patrimonio del Bologna e come tale andrebbe sfruttato, essendo la prima punta del progetto rossoblù.



Ora c’è la sosta a cui seguirà la partita casalinga contro la Roma, ex squadra proprio di Mattia Destro. E che sia lui a scendere in campo come attaccante o di nuovo Rodrigo Palacio, la speranza è che l’atteggiamento di ieri sera non sia una parentesi ma l’inizio di una continuità costante. Già, perché si può ancora dare vita a qualcosa di più bello della mediocrità.