Quello che è successo ieri sera al Dall’Ara difficilmente si potrà mai dimenticare: i sette gol presi dal Napoli in novanta minuti hanno sancito il peggior record interno di sempre. Mai, nella sua storia, il Bologna aveva subito un’umiliazione del genere fra le proprie mura amiche.



E’ difficile commentare una prestazione come questa, cercare di capire cosa è andato storto fin da subito con il parziale di 0-2 dopo solo sei minuti dall’inizio del match. Partendo dalla formazione di Roberto Donadoni, ridisegnata con ogni probabilità per cercare di coprirsi maggiormente, fino ad arrivare agli errori dei singoli come Mirante, la difesa e il rigore sbagliato da Destro, nessuno è salvabile in una squadra che ha mostrato poco carattere e commesso troppi errori.



Davanti c’era un avversario in forma strepitosa con alcune individualità capaci di fare la differenza, vedi Hamsik e Mertens autori entrambi di una tripletta. Dall’altra un Bologna che oltre a non essere in grado di contenerlo, si è reso protagonista in negativo con alcuni elementi in serata storta. Nel mezzo anche una direzione arbitrale rivedibile (come sottolineato da Roberto Donadoni in conferenza stampa) e la più brutta partita della stagione è pressoché fatta.



L’unico giocatore della squadra ad uscire tra i fischi è stato però solo Mattia Destro al momento della sostituzione. Accolto a Bologna come un figlio, ora la piazza gli chiede di dimostrare di più in termini di rendimento e non solo di realizzazione. Un attaccante può sbagliare un rigore, cercando però di tirarlo come se dovesse bucare la rete.



Fortunatamente, per Destro e per i compagni, c’è la possibilità di archiviare subito questa deludente gara con il recupero della sfida contro il Milan prevista per mercoledì sera sempre al Dall’Ara. E’ un’occasione che non va sprecata perché se è vero che la macchina indelebile contro il Napoli non si potrà mai eliminare, è altrettanto vero che fare risultato con i rossoneri potrebbe renderla meno amara da digerire. D’ora in poi, al di là delle scuse post partita che ci sono state, quello che ci si aspetta in campo è l’atteggiamento di una squadra con gli attributi e con la fame di una grande. Ci vogliono 11 leoni.